نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تحصد المركز الأول في المهرجان الرياضي الثاني لجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت جامعة حلوان انجازا جديدا بحصولها على المركز الأول فى المهرجان الرياضي الثاني لجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى بجامعة بنها في الفترة من 10 إلى 2024/9/13، ويعد هذا الإنجاز تأكيدًا على اهتمام جامعة حلوان بدعم وتمكين الطلاب، وحرصها على توفير المشاركة في الأنشطة الرياضية والتميز فيها، كما يعكس هذا الفوز جهود الجامعة في رعاية المواهب الرياضية.

شارك فريق جامعة حلوان في المهرجان تحت رعاية الدكتور سيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وجاءت نتائج المهرجان كالتالي:



- المركز الأول والميدالية الذهبية فى التنس الارضى

- المركز الأول والميدالية الذهبية في تنس الطاولة

- المركز الأول والميدالية الذهبية في الكروس فيت

- المركز الثاني والميدالية الفضية في الشطرنج

- المركز الثاني والميدالية الفضية في الكاراتيه

- المركز الثالث والميدالية البرونزية في كرة السلة



تمت مشاركة الطلبة والطالبات تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين عام الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذ أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضى

وقد تولى الإشراف المباشر على المنتخب فريق عمل مكون من الأستاذ أحمد عمر، والأستاذة فايقة سمير، والأستاذ محمد يسرى.