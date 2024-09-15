نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ الصباح رئيس الوزراء الأسبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وإلى الشعب الكويتي، في وفاة الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح رئيس الوزراء الكويتي الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 82 عامًا.

وأعرب وزير الأوقاف عن تقديره لرحلة عطاء الفقيد، وإخلاصه في خدمة وطنه ودعم قضايا أمته والإنسانية، ويتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع ورحمته وعظيم مغفرته، وأن يُسكِنَه فسيح جناته.