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وزارة العمل : ندوتين للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمنشآت...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتبي السلامة والصحة المهنية بمدينتي الداخلة والخارجة ، ندوتين للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية ، بحضور 42 من العاملين بـ الوحدة المحلية لقرى العينة بالداخلة، والمبنى الإدارى لجامعة الوادى الجديد ، تحت عنوان " سلامتك تهمنا" حول مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ،وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر ، وكيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة ، وعرض تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة..

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وأهمية التوعية والإرشاد ،من أجل تكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة ،التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة ، وأضاف مدير المديرية أنه جرى خلال الندوتين استعراض تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل ، وشرح القرار ١٢٦ لسنة ٢٠٠٣ والخاص إصابات العمل والحوادث الجسيمة ، والمخاطر المختلفة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بجميع المنشآت بالمحافظة ، كما جرى عرض موضوعات تخص السلامة وتأمين العاملين ، وكذلك بيئة العمل ، والتوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، تحت رعاية وزير العمل واللواء أ.ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ..

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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