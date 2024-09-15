المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لمقدمي الخدمات الصحية من الممرضات بوحدات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث، نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ورشة عمل حول الدليل الوطني للقضاء علي تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الاناث)، استهدفت مقدمي الخدمات الصحية من الممرضات القائمات علي إدارة وتقديم الخدمة بوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتعاون مع UNFPA Egypt صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر بحضور كل من المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس، والأستاذة إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتديب و التنمية ، والأستاذة شيماء نعيم مدير عام الادارة الاستراتيجية، والأستاذة جيرمين حداد ممثل مصر المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة أمل فيليب المستشار الطبي للوحدة، والدكتورة رحاب عبد الرحمن أستاذ النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعى بجامعة القاهرة.

وفي كلمته أكد المستشار سناء خليل على الدور الهام للممرضات فى نشر الوعى فى المجتمع حيث أنها الأقرب الى الأسر و السيدات التى تتردد على العيادات، كما عبر عن ثقته فى مقدرة هيئة التمريض فى كسب تأييد أفراد المجتمع لنبذ جريمة ختان الاناث والتخلى عنها.

وعرضت الأستاذة ايزيس محمود ‏جهود الدولة المصرية السابقة لمناهضة الختان وصولا الى إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على الختان عام 2019، و تنسيق وتوحيد الجهود بين المؤسسات الشريكة اعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والأهلية، كما عرضت نتائج حملات طرق الابواب " احميها من الختان".

‏واستعرضت الأستاذة شيماء نعيم محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، كما أوضحت دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية فى رفع وعى المجتمع الجامعى بقضايا العنف وآليات التعامل معه وتلقى الشكاوى بسرية تامه الى جانب تقديم الدعم النفسى والاجتماعى والقانونى بالجامعة، كما أشارت الى اهتمام المجلس بتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات القائمين على تفعيل دور الوحدات وكذا معسكرات طلابية لترسيخ مبادىء الحماية والدعم للقضاء على كافة اشكال العنف بما يضمن استقرار المجتمع المصرى وبناء المجتمع المصرى.

وتناولت الدكتورة أمل فيليب التوزيع الجغرافى لختان الاناث فى العالم واحصائيات حديثة على المستوى القومى والمحددات و العوامل وراء استمرار جريمة ختان الاناث.

وأوضحت الدكتورة رحاب عبد الرحمن تعريف درجات تشويه الأعضاء التناسلية للاناث ، كما تناولت ظاهرة اضفاء الطابع الطبى لجريمة ختان الاناث وناقشت الحلول المقترحة ، كما عرضت المضاعفات الصحية والنفسية وكيفية التعامل مع الضحايا واهمية تقديم الدعم النفسي.

فيما عرضت الدكتورة دينا شكرى مقترح منهج متكامل للطلبة بكلية الطب عن دور القطاع الطبى فى القضاء على ختان الإناث ويهدف هذا المنهج الى رفع الوعى للطلاب للتعرف على مشاكل ومضاعفات ختان الاناث وكيفية التعامل معها والقانون الذى يحرم تلك الممارسة وأوضحت أن المنهج يشتمل على جوانب صحية واجتماعية وقانونية متعلقة بختان الاناث .