الإدارة العامة للمرور: ضبط 28010 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (28010) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

عدد (1629) مخالفة السير بدون تراخيص.

عدد (29) دراجة نارية مخالفة.

عدد (8841) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

عدد (10) مخالفة موقف عشوائى.

عدد ( 1658) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

عدد (14) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.