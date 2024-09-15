الحوار الوطني يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - تقدم الحوار الوطني بالتهنئة للشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف النورٌ الذي يضيء الدروب، رمز ميلاد الرحمة والمودة، ومنبع النور والهداية.

وأكدت إدارة الحوار الوطني أنه في هذا اليوم المبارك - ذكرى خير الأنام- تتجدد مشاعر الإيمان والمحبة في القلوب، ويتذكر المسلمون فضل النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية جمعاء، إنه اليوم الذي جاء فيه إلى الدنيا نبي الرحمة، الذي بشر بالهدى وبعث برسالة السلام والتسامح، داعيين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الطيبة عليكم بالخير والأمان والاستقرار.