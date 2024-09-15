ضبط 289 قضية مخدرات و188 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (289) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (328) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 603,375 كيلو جرام ).

كمية من مخدر البانجو وزنت (752,270 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,447 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11 طن و 15 كيلو و 110 جرام).

كمية من بذور الخشخاش المخدر وزنت (50 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (8,623 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (13,039 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,325 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,225 كيلو جرام).

كمية من من بودرة الترامادول المخدر وزنت (30 كيلو جرام).

19 فدان منزرعة بنبات الهيدرو .

عدد (100) أمبول مخدر .

عدد (34019) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (188 قطعة سلاح نارى بحوزة 130 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(2) رشاش جرينوف .

(35) بندقية آلية .

(50) بندقية خرطوش.

(101) فرد محلى.

(1703) طلقة مختلفة الأعيرة.

(95) خزينة متنوعة.

(196) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (61767) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(176) حكم جناية.

(20497) حكم حبس جزئى.

(3529) حكم حبس مستأنف.

(28758) حكم غرامة.

(8807) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابى ضمت (15) متهم إرتكبوا

(8) حوادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (19) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (22) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (233) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (19763) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.