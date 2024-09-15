القاهرة الإخبارية: إسرائيل رفضت نصف عدد الشاحنات المتجهة لغزة فى آخر أسبوعين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن اليوم يشهد اتجاه 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة بالإضافة إلى 9 شاحنات محملة بالوقود، متجهة من الأراضي المصرية صوب منفذ كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن منفذ كرم أبو سالم يعمل بشكل مؤقت لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بناءً على الاتفاق المصري الأمريكي الذي عُقد بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي.

وأوضح أن إسرائيل استمرت في عرقلة المساعدات خلال اليومين السابقين، وقامت كذلك بتقليص أعداد الشاحنات المتجهة للقطاع على مدار الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أن نصف عدد الشاحنات التي كانت تتوجه من الأراضي المصرية صوب منفذ كرم أبو سالم كان يتم رفضها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن كل الشاحنات المحملة بالمساعدات يتم التنسيق لها مسبقا بين السلطات المصرية والإسرائيلية، إلا أن إسرائيل كانت تستمر برفض أكثر من نصف الشاحنات التي تتوجه للأراضي الفلسطينية، على الرغم من وجود أزمة إنسانية حادة داخل القطاع