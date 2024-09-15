الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف استراتيجياتها لتبني التقنيات الناشئة في مؤتمر «IBC 2024»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، اليوم الأحد، جلسة نقاشية مهمة ضمن فعاليات مؤتمر IBC لعام 2024.

تمحورت الجلسة حول استراتيجيات الشركة لتبني التقنيات الجديدة والناشئة بهدف دفع وسائل الإعلام نحو مستقبل أكثر ابتكارًا، مع تقديم خدمات إعلامية متكاملة تلبي احتياجات الجماهير بشكل مقنع، مسلٍ، وموثوق.