قطاع الحماية المجتمعية ينظم إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة المولد النبوى وبداية العام القبطى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 04:37 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء لاسيما المشاركات الفعالة بالمناسبات الدينية، وبمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف 1446هـ، وأيضاً الإحتفال ببداية العام القبطى "عيد النيروز"، نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية إحتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، وتوزيع عبوات من حلوى المولد على النزلاء بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف ورجال الدين.

تضمنت الإحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعدة فقرات قدمها النزلاء (إنشادات وإبتهالات دينية)، كما تناول الحضور الحديث عن الدروس المستفادة من السيرة النبوية الشريفة، والإشارة للبرامج الإصلاحية والتأهيلية لتهذيب النزلاء وتثقيفهم دينياً ومهنياً وتأهيلهم نفسياً للإندماج بالمجتمع، وحثهم على الفضيلة وإنتهاج السلوك القويم، وإقامة قداس بمناسبة "عيد النيروز" للنزلاء المسيحيين بدور العبادة المسيحية بمراكز الإصلاح والتأهيل.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.