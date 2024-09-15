نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحميل كتاب التاريخ لعام 2024/2025.. لطلاب الصف الأول الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الصف الأول الثانوي العام لعام 2024/2025، رابط تحميل كتاب مادة التاريخ.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي تحميل كتاب مادة التاريخ للعام الدراسي الجديد 2024/2025 عبر الرابط التالي اضغط هنا.

وعلى صعيدًا أخر، قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن كل ما يتم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور أي قرارات جديدة بخصوص اللغة الثانية أو المرحلة الثانوية غير صحيح.

وناشد المتحدث الرسمي مرتادي مواقع التواصل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات والاستناد للمصادر الرسمية فقط.