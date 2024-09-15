نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقدان 1288 جهاز تابلت مدرسي من مخازن وزارة التعليم.. اعرف تفاصيل القصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم، حالة الطوارئ داخل مقر المدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر، بعد أن شهدت مخازن التابلت الرئيسية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، التابعة لوزارة التربية والتعليم، فقدان 1288 جهاز تابلت مدرسي بجانب عدد من الأحبار الخاصة بالطباعة.

وقالت مصادر بديوان عام وزارة التربية، أن مدير المخازن التابع لإدارة التعاقدات، اكتشف واقعة فقدان أجهزة التابلت البالغ عددها 1288 جهاز تابلت مدرسي وعدد من الأحبار خاصين بوزارة التربية والتعليم.

وتابعت المصادر: قام مدير المخازن، بالإبلاغ عن الأمر لوزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة التعاقدات، مما استدعى المدير العام للإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التعليم، ممثلة في إدارة التعاقدات بالتوجه لقسم الشرطة بـ 6 أكتوبر للإبلاغ عن الواقعة وتحرير محضر بها.

وأكدت المصادر، أن قيمة الأجهزة المفقودة تبلغ أكثر من 14 مليون جنيه لعدد 1288 جهاز تابلت، مؤكدًا أن التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة المتسبب في إخفاء هذه الأجهزة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حياله.