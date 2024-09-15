نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبو هشيمة الخير وحياة كريمة" توزعان آلاف الشنط والمستلزمات الدراسية على طلاب بني سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مؤسستا حياة كريمة وأبو هشيمة الخير تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية العودة للمدارس، والتي حضرها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، ومصطفى الجمل المستشار الإعلامي لمؤسسة ابو هشيمة الخير، وبسام عبد التواب منسق عام مؤسسة أبو هشيمة الخير بمحافظة بني سويف.

قامت المؤسستان بتوزيع الآلاف من الشنط المدرسية ومستلزمات الدراسة، وقدم الدكتور محمد هاني غنيم التهنئة لأهالي محافظة بني سويف بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبداية العام الدراسي، موجها الشكر لمؤسستي حياة كريمة وأبو هشيمة الخيّر على الجهد المبذول لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف

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