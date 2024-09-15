وزير الخارجية يؤكد التزام الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 09:31 مساءً - أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وأن هذا الالتزام يأتي على رأس أولويات وزارة الخارجية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير، اليوم الأحد، مع عدد من ممثلي الجالية المصرية في روسيا الاتحادية على هامش الزيارة التي يقوم بها للعاصمة الروسية.

كما قام وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بزيارة مقر السفارة المصرية في موسكو، حيث التقى في اليوم الأول من زيارته مع جميع العاملين بالبعثة الدبلوماسية وكافة المكاتب الفنية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزير استعرض خلال اللقاء مع ممثلي الجالية المصرية في روسيا رؤية السياسة الخارجية المصرية إزاء مختلف التحديات والأزمات بالمنطقة، موضحًا الأهمية الكبيرة التي يتم إيلاؤها بوزارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مشروعات التنمية.

واستمع الوزير في هذا الإطار إلى أفكار ممثلي الجالية ورؤاهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى دورهم المهم في تعزيز الروابط الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية وَّجه خلال لقائه مع أعضاء البعثة الدبلوماسية ورؤساء المكاتب الفنية بأهمية إيلاء أقصى درجات العناية لتقديم كافة الخدمات للمترددين على البعثة سواء من المواطنين المصريين أو الأجانب بأيسر السبل وفي أقل مدة زمنية ممكنة.