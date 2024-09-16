حدث في وسط غزة .. استشهاد 10 فلسطينيين فى قصف للاحتلال الإسرائيلى لمنزل فى مخيم النصيرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 07:33 صباحاً - استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الإثنين، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة القصاص بمخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 15 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,206 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,337 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.