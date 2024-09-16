نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامي خيري رمضان يعلق على حادث دهس فتاة الشرابية بسبب استخدام سماعات الأذن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقيت فتاة مصرعها تحت عجلات القطار، في حادث مأساوي وقع في منطقة الشرابية، وكانت ترتدي سماعات «الأير بودز»، مما أدى إلى عدم سماعها للتحذيرات من المارة.

تناول الإعلامي خيري رمضان هذا الحادث خلال برنامجه «مع خيري» على قناة «المحور»، معبرًا عن حزنه العميق تجاه فقدان هذه الشابة نتيجة لاستخدام غير آمن لسماعات الأذن في الشارع.

تفاصيل الحادث

أوضح خيري رمضان أن الفتاة كانت تقوم يوميًا برحلة من منزلها في الشرابية إلى عملها في منطقة رمسيس، وكانت تمر عبر شريط السكة الحديد، وهو أمر اعتادت عليه. في يوم الحادث، كانت ترتدي سماعات الأذن «الأير بودز»، والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين الشباب، ولكنها لم تتمكن من سماع القطار القادم رغم محاولات المارة لتنبيهها.

في تعليقه على الحادث، شدد رمضان على أهمية استخدام سماعات الأذن بحذر، قائلًا: "هذه الشابة الجميلة دفعت حياتها ثمنًا لاستخدام غير آمن لهذه السماعات".

وأكد على ضرورة استخدام سماعات الأذن فقط في الأماكن الآمنة مثل المنزل أو العمل، مع التحذير من خطورة ارتدائها في الشوارع والأماكن العامة التي تتطلب الانتباه الكامل للمحيط.

يعكس الحادث خطورة التشتت الذي يمكن أن تسببه الأجهزة التقنية الحديثة، وخاصة سماعات الأذن التي قد تعزل الشخص عن الواقع المحيط به.

ينبغي على الجميع، وخاصة الشباب، أن يكونوا أكثر وعيًا وحذرًا عند استخدام هذه الأجهزة في الأماكن العامة.