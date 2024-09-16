نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024: ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر حالة الطقس في مصر اليوم، الاثنين 16 سبتمبر 2024، في إظهار تقلبات كبيرة، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عودة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ما يعني أننا قد نكون على أبواب موجة حرارة جديدة تمثل مناوشات فصل الصيف الأخيرة.

سنستعرض تفاصيل حالة الطقس اليوم، والتوقعات لدرجات الحرارة، وحالة البحرين، بالإضافة إلى التنبؤات الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وفقًا للتوقعات الجوية، من المتوقع أن يكون الطقس اليوم حارًا خلال النهار ورطبًا في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية. كما يتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة في مناطق سيناء وجنوب البلاد.

أما خلال الليل، فإن الطقس سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا على معظم الأنحاء، ومعتدلًا ورطبًا على السواحل الشمالية.

الطقس في مناطق مختلفة

شمال غرب مصر : يتوقع أن تتكون مجموعة من السحب المنخفضة والمتوسطة، مع فرص لهطول أمطار متقطعة على فترات.

: يتوقع أن تتكون مجموعة من السحب المنخفضة والمتوسطة، مع فرص لهطول أمطار متقطعة على فترات. القاهرة الكبرى والوجه البحري : نشاط معتدل للرياح، مما قد يخفف من حدة الحرارة نسبيًا.

: نشاط معتدل للرياح، مما قد يخفف من حدة الحرارة نسبيًا. جنوب سيناء وجنوب الصعيد: الرياح ستكون نشطة، خصوصًا في المناطق المكشوفة، مما قد يؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة.

حالة البحرين:

البحر الأبيض المتوسط : من المتوقع أن يكون البحر في حالة معتدلة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

: من المتوقع أن يكون البحر في حالة معتدلة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. البحر الأحمر: يتوقع أن يكون البحر في حالة معتدلة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم