بعد قليل .. الأوقاف تحتفل بالمولد النبوى والرئيس السيسى يكرم الدكتور شوقى علام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 09:36 صباحاً - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، بحضورالدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الوزراء، و فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور نظير عياد ، مفتى الجمهورية، و الدكتور أسامة الأزهرى ، وزير الأوقاف ، وعدد من كبار العلماء والوزراء.

ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الحفل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، السابق، والشيخ سامى الشعراوى ، نجل إمام الدعاه الشيخ محمد متولى الشعراوى، والدكتور هشام عبد العزيز ، رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسيى ،بوزارة الأوقاف ، والشيخ منصور الرفاعى عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.