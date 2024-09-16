"إيلات".. قريبًا على شاشة "الوثائقية" احتفاءً بذكرى نصر أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 09:36 صباحاً - احتفاءً بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "إيلات"، وعرضه على شاشة "الوثائقية" قريبًا.

يوثق الفيلم تفاصيل إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات"، في عملية كانت الأولى من نوعها في تاريخ البحرية العالمية، أدت إلى تغيير كبير في الاستراتيجيات العسكرية.

ويكشف عن اعترافات بعض قادة العدو وجنوده الناجين، ومن بينهم قائد المدمرة "إيلات"، وكما يوثق الفيلم العمليات اللاحقة التي نفذتها قوات البحرية المصرية ضد العدو الإسرائيلي على مسرح عمليات البحر الأبيض المتوسط، ومسرح عمليات البحر الأحمر، خلال سنوات حرب الاستنزاف الثلاث، التي مهدت الطريق إلى نصر أكتوبر المجيد.

ويقدم شهادات من بعض أبطال الجيش المصري الحقيقيين الذين شاركوا في الإغارات على ميناء "إيلات" الإسرائيلي، ويرصد ردود الفعل الداخلية في إسرائيل تجاه تلك العمليات، وحجم الخسائر التي تكبدها العدو.