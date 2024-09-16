انت الأن تتابع خبر لأكثر من 14 ساعة .. قطع المياه عن هذه المناطق في بني سويف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الأماكن بمحافظة بني سويف، من قطع المياه، اليوم الإثنين الموافق 2024/9/16 الجاري، وذلك بسبب بعض الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة خلال الفترة الحالية، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، التفاصيل الكاملة لقطع المياه في بيان رسمي لها نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مشيرًة إلى أن المناطق التي يشملها القرار هي عدد من قرى مركز ببا، وهي “سدس، هليه، صفط راشين، قمبش”، بالإضافة إلى ضعف الإمدادات المائية في مدينة ببا.

قطع المياه