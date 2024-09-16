نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات ارتفاع درجات الحرارة في مصر: تفاصيل الموجة الحارة وأثرها على الطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد ابتداءً من يوم الجمعة، 20 سبتمبر.

هذا الارتفاع في درجات الحرارة سيستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد.

سبب الموجة الحارة

أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السبب وراء هذه الموجة الحارة هو الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

هذه الكتل الهوائية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، مما يساهم في الشعور بحرارة أعلى.

ذروة الموجة الحارة

تتوقع الهيئة أن تصل الموجة الحارة إلى ذروتها يومي السبت والأحد المقبلين. حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، مع أجواء شديدة الحرارة.

بينما من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة يوم الجمعة إلى 35 درجة مئوية.

نسب الرطوبة

أكدت غانم أن نسب الرطوبة خلال هذه الفترة لن تكون مرتفعة بشكل كبير، وذلك بسبب وجود الكتل الهوائية الصحراوية التي تقلل من نسب الرطوبة في الجو.

موعد بداية فصل الخريف

سيبدأ فصل الخريف رسميًا يوم 22 سبتمبر ويستمر لمدة نحو ثلاثة أشهر. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في آخر أيام الصيف، فإنها ستكون كما يلي: