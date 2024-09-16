نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 وصرف معاشات شهر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 عن موعدها الرسمي بنحو أربعة أيام كجزء من التسهيلات المالية المقدمة للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة. وسيتم صرف المرتبات بدءًا من يوم 22 سبتمبر بدلًا من 26 سبتمبر، مع استمرار الصرف على مدار خمسة أيام حتى يوم 27 سبتمبر. يأتي هذا القرار بهدف توفير مرونة أكبر للموظفين في الحصول على مستحقاتهم المالية.

حقيقة صرف المرتبات قبل الدراسة

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 سيتم تبكيرها، لكن استحقاق الرواتب سيكون في اليوم التالي لبدء العام الدراسي الجديد. يعتبر ذلك نفيًا صريحًا لما تداوله البعض حول صرف المرتبات قبل بدء الدراسة.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

يمكن للموظفين صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي (ATM)

- فروع البنوك المختلفة

- البريد المصري

وناشدت الوزارة العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

جدول مرتبات شهر سبتمبر 2024

| الدرجة الممتازة | 12،200

| الدرجة العالية | 10،200

| درجة المدير العام| 9،200

| الدرجة الأولى | 8،200

| الدرجة الثانية | 8،000

| الدرجة الثالثة | 7،500

| الدرجة الرابعة | 7،000

| الدرجة الخامسة | 6،500

| الدرجة السادسة | 6،000

صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، والذي سيبدأ من يوم 1 أكتوبر. يتم الصرف عبر عدة أماكن للتسهيل على المواطنين، وتشمل:

- ماكينات الصراف الآلي للبنوك (ATM)

- منافذ البريد المصري

- منافذ شركة فوري

- فروع البنوك الحكومية والتجارية

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة

حقيقة زيادة المعاشات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لم يتم الإعلان عن أي زيادة جديدة للمعاشات حتى الآن. تم تطبيق آخر زيادة في مارس الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15%. ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35، على أن يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام، وبالتالي ستكون الزيادة الجديدة في المعاشات 1 يوليو 2025.

قيمة زيادة المعاشات 2024

فيما يلي قيمة معاش شهر أكتوبر بعد زيادة المعاشات 2024 الأخيرة بنسبة 15%:

- الشريحة الأولى: 1،495 جنيهًا

- الشريحة الثانية: 1،725 جنيهًا

- الشريحة الثالثة: 1،840 جنيهًا

- الشريحة الرابعة: 2،300 جنيه

- الشريحة الخامسة: 2،645 جنيهًا

- الشريحة السادسة: 2،990 جنيهًا

- الشريحة السابعة: 3،335 جنيهًا

- الشريحة الثامنة: 3،680 جنيهًا

- الشريحة التاسعة: 4،025 جنيهًا

- الشريحة العاشرة: 4،370 جنيهًا

- الشريحة الحادية عشرة: 4،715 جنيهًا

- الشريحة الثانية عشرة: 5،060 جنيهًا

- الشريحة الثالثة عشرة: 5،405 جنيهات

- الشريحة الرابعة عشرة: 11،592 جنيهًا

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد الصرف وقيمة الزيادة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات.