أخبار مصرية

دعماً للإستثمار.. «الداخلية» تفتتح قسمى جوازات هيئة الإستثمار بأكتوبر والإسكندرية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - فى ضوء السياسة العامة التى تنتهجها الدولة لتشجيع الإستثمار بالبلاد من خلال دعم رجال الأعمال وشركات الإستثمار وتقديم خدمات مميزة للمستثمرين.. وإستمراراً للدور الهام الذى تقوم به وزارة الداخلية فى هذا الشأن.. فقد قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق بإفتتاح قسم جوازات فرعى خدمات الإستثمار بكلٍ من (السادس من أكتوبر- الإسكندرية) على النحو التالى:

   

قسم جوازات هيئة الإستثمار بالسادس من أكتوبر: مقره مبنى الهيئة العامة للإستثمار بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

   

قسم جوازات هيئة الإستثمار بالإسكندرية: مقره مبنى الهيئة العامة للإستثمار بمنطقة العامرية بالإسكندرية.

 

ويختصا بـ (الترخيص فى الإقامة للمستثمرين الأجانب وأسرهم – إصدار جوازات سفر المواطنين المتعاملين مع الهيئة والعاملين بها وأسرهم).

 

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين والأجانب لضمان حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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