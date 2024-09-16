«الداخلية» تواصل جهودها لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة والإتجار فيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ومديريتى أمن (أسيوط - قنا) فى ضبط العديد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.. على النحو التالى:



مديرية أمن أسيوط

- ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (3 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى وعدد من الطلقات - كمية من مخدر الحشيش).

مديرية أمن قنا

- ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية").. وبحوزته (4 بنادق خرطوش- 4 فرد محلى وعدد من الطلقات- كمية من مخدرى "الحشيش، الأفيون"- مبلغ مالى "من متحصلات الإتجار"- سيارة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.