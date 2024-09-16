نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير حول حالة الطقس في مصر: تحديثات للأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن تحسن ملحوظ في درجات الحرارة ابتداءً من اليوم الاثنين، 16 سبتمبر 2024، وحتى يوم السبت المقبل.

هذا التحسن يترافق مع طقس رطب نهارًا وليلًا، مع ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

القاهرة والوجه البحري:

الحد الأدنى: 33°C

33°C الحد الأعلى: 35°C

السواحل الشمالية:

الحد الأدنى: 30°C

30°C الحد الأعلى: 33°C

جنوب سيناء:

الحد الأدنى: 37°C

37°C الحد الأعلى: 39°C

شمال الصعيد:

الحد الأدنى: 36°C

36°C الحد الأعلى: 38°C

جنوب الصعيد:

الحد الأدنى: 39°C

39°C الحد الأعلى: 40°C

توقعات الطقس للأيام المقبلة

الجمعة القادمة: من المتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية. نسب الرطوبة ستسجل مستويات مختلفة، حيث: القاهرة الكبرى والوجه البحري: 75% - 80% السواحل الشمالية: 85% - 90% شمال الصعيد: 50% - 55% جنوب الصعيد: 30% - 35%



أمطار خفيفة

اليوم الاثنين، 16 سبتمبر 2024: من المتوقع هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. الرياح ستكون معتدلة، مع نشاط أحيانًا على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة اليوم

القاهرة:

الحد الأدنى: 24°C

24°C الحد الأعلى: 33°C

الإسكندرية:

الحد الأدنى: 24°C

24°C الحد الأعلى: 30°C

شرم الشيخ:

الحد الأدنى: 28°C

28°C الحد الأعلى: 37°C

دمياط:

الحد الأدنى: 26°C

26°C الحد الأعلى: 32°C

بورسعيد:

الحد الأدنى: 26°C

26°C الحد الأعلى: 31°C

الإسماعيلية:

الحد الأدنى: 24°C

24°C الحد الأعلى: 35°C

ينصح بمراقبة تحديثات الطقس اليومية والتأكد من الاستعدادات اللازمة للظروف الجوية المتوقعة، خاصةً فيما يتعلق بالشبورة المائية والأمطار.