وزير الخارجية من موسكو: لدينا علاقات قوية مع روسيا تمتد لعقود طويلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 11:30 صباحاً - أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، حرصه على العمل مع نظيره الروسي فضلا عن الاستفادة من الخبرات الخاصة بهم وقدراتهم الدبلوماسية الرفيعة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الروسية قوية تمتد إلى عقود طويلة، وتوجت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي بوتين.

وأضاف في كلمته خلال لقائه مع نظيره الروسي، الذي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيسي الدولتين يوجهان بمزيد من العمل لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، مشيرا إلى أنه كان حريصا على هذه الزيارة الثنائية إلى موسكو برغم كل الأزمات التي تواجهنا في الشرق الأوسط وإفريقي لما من روسا الاتحادية من دور في الشؤون العالمية والإقليمية فضلا عن العلاقات الطبية التي تجمع بين البلدين.

وتابع وزير الخارجية المصري: «لدينا مجموعة من الملفات الهامة التي سوف نتناولها اليوم، في مقدمتها العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية ومجالات السياحة بالإضافة إلى التشاور السياسي بين الطرفين».