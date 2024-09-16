نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة ليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس لليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، وبيان درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء، بالإضافة إلى موعد ارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

الطقس العام : يسود طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، مع حرارة مائلة للحرارة ورطوبة عالية خلال الليل.

: يسود طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، مع حرارة مائلة للحرارة ورطوبة عالية خلال الليل. الضباب : توجد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

: توجد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. فرص الأمطار : هناك فرص لظهور أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

: هناك فرص لظهور أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة. الرياح: تتوقع الأرصاد أن تكون الرياح معتدلة وتنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري : 33 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

: 33 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة مئوية. السواحل الشمالية : 30 درجة مئوية، والمحسوسة 33 درجة مئوية.

: 30 درجة مئوية، والمحسوسة 33 درجة مئوية. جنوب سيناء : 36 درجة مئوية، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

: 36 درجة مئوية، والمحسوسة 38 درجة مئوية. شمال الصعيد : 35 درجة مئوية، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

: 35 درجة مئوية، والمحسوسة 37 درجة مئوية. جنوب الصعيد: 40 درجة مئوية، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة، 20 سبتمبر 2024.

نصائح للمواطنين: