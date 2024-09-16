نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم لـ المديريات: تفعيل حصة الريادة مع بداية العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا على جميع المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، بشأن تفعيل حصة الريادة بمختلف مراحل التعليم العام، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/2025، المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل 21 سبتمبر 2024.

وجاء نص الخطاب الصادر كالتالي:" بالإشارة إلى كتاب رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والمكلف بأعمال الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية بشأن تطبيق حصة الريادة بمختلف مراحل التعليم العام نرجو التوجيه بتفعيل حصة الريادة بمختلف مراحل التعليم العام طبقا للمادة رقم 36 من القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2013 والكتاب الدوري رقم2.