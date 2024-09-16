لافروف لـ"القاهرة الإخبارية": نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 01:37 مساءً - ردّ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على سؤال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" "ما هي الخطوات التي تسعى روسيا ومصر إلى اتخاذها لحل القضية الفلسطينية؟".

وقال "لافروف"، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": "نثمن الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ووقف الأعمال القتالية".وأضاف: "مصر جنبا إلى جنب مع الدول الأخرى تعمل على بلورة الوصايا لحماس وإسرائيل، ونرحب بجميع الخطوات التي من شأنها وقف سفك الدماء في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "في مجلس الأمن نعمل مع أصدقائنا المصريين في مجلس الأمن، ولكن المشكلة، أن الأمريكيين لا يريدون تمرير القرارات التي تقصد ما يريده كل منا وهو وقف إطلاق النار، واستخدم الأمريكيون حق الفيتو لمشروعات قرارات كنا وأصدقاؤنا نروج لها".