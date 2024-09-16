محافظ شمال سيناء يتفقد المستشفى التخصصي ويلتقي المصابين الفلسطينيين ببئر العبد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 01:37 مساءً - واصل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، جولته التفقدية بمركز ومدينة بئر العبد، حيث تفقد مستشفى بئر العبد التخصصي، ومدرسة التربية الخاصة.

وخلال جولته بالمستشفى تفقد المحافظ مختلف الأقسام بجانب زيارة المرضى والاطمئنان على الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم، وتوزيع حلوى المولد والهدايا عليهم.

وخلال جولته بمدرسة التربية الخاصة قام المحافظ بتفقد الفصول الدراسية والفناء وأماكن إعداد الوجبات الغذائية وصالة الطعام، بجانب توزيع حلوى المولد على تلاميذ المدرسة.

يشار إلى أن اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، يقوم بجولة تفقدية بمركز ومدينة بئر العبد لمتابعة المشروعات المنفذة ولقاء المواطنين.

والتقى محافظ شمال سيناء، المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم بالنادي الرياضي ببئر العبد، مؤكدا على إهتمام محافظة شمال سيناء بالمرضي الفلسطينيين وتقديم كافة الخدمات لهم بالمجان تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

أشار المحافظ إلى أن النادي الرياضي ببئر العبد إستقبل منذ ديسمبر الماضي عدد 448 فلسطينياً من المرضى الفلسطينيين بعد انتهاء فترة علاجهم ومرافقيهم.

وقرأ المحافظ الفاتحة علي أرواح الشهداء متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.