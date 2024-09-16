«قديم من 2017 لمطاردة بائعة متجولة حاولت الهرب».. حقيقة فيديو تعدي فرد شرطة على السيدات داخل المترو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 01:37 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن الزعم بتعدي أحد أفراد الشرطة على سيدات بإحدى عربات المترو.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" يعود لعام 2017 ، وأن خلفيات الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12/8/2017 قام أحد أفراد الشرطة بمحاولة ضبط بائعة متجولة بمحطة مترو منشية الصدر ، حال محاولتها الهرب داخل العربة المخصصة للسيدات بالمترو عقب تعديها على أحد أفراد الشرطة وتعاطفت بعض الراكبات معها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة وفرد الشرطة آنذاك ، كما صدر بيان رسمى يوضح حقيقة الواقعة فى حينه .

وأوضح المصدر أن ذلك يؤكد على إفلاس جماعة الإخوان الإرهابية وما دأبت عليه من إستدعاء وقائع وفيديوهات قديمة وإجتزائها لمحاولة خداع الرأى العام والنيل من حالة الإستقرار وهو ما يعيه الشعب المصر