وزير الأوقاف: النبي محمد جاء رحيما بالمؤمنين وحث أصحابه على العمل والعمران

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 02:35 مساءً - قدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف التهنئة لجميع المشاركين في حفل المولد النبوي الشريف، والشعب المصري العظيم وإلى الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها بالمولد النبوي الشريف المعظم، داعيا الل أن يعيده علينا بكل الخير واليمن والسرور، متابعا: "ميلاد النبي المصطفي، النبي المصطفي المرفوع الحبيب المختار لا يجزئ بالسيئة السيئة.. كان رحيما بالمؤمنين ويبكي لليتم في حجر الأرملة.. بعثه الله مبشرا ونذيرا ووهب له كل خلق كريم.. جعل السكينة لبساه والتقوي ضميره والحكمة مقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمغفرة والعدل سيرته والحق شريعته والهدي إمامه والإسلام ملمته".

وأضاف الوزير خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "سنتحدث عن لمحات من حياة النبي.. اللحمة الأولي أنه جاء بالعمران ونهي عن الفساد في الأرض وأمر أصحابه بالحرف والمهن.. فاحصوا العلماء المهن في عهد الرسول فزادت علي 200 مهنة.. وكان النبي يأمر أصحابه بإتقان تلك المهن وتجوديها وتحسينا حتي تفتح أبواب الأرزاق".