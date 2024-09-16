وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي "كتاب الله" خلال احتفالية المولد النبوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 02:35 مساءً - حرص الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف على إهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي "كتاب الله"، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.

يحضر الاحتفالية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف.