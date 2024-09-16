وزير الأوقاف: نبذل الجهود لإطفاء نيران الحرب في غزة تحت قيادة الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 02:35 مساءً - قال الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام ليكون البيان النبوى الأول إلى البشرية كلها فى بداية الهجرة، وهذا خطابه لأمته والمسلمين جميعا أى لـ2 مليار من البشر اليوم، موضحا أن هذه وظيفة الأمة المحمدية وأن نحول إطعام الطعام من مسلك شخصى إلى دور مؤسسى جماعى يقوم به المسلمين فى كافة مجتمعاتهم.

وأضاف أسامة الازهري، خلال كلمته باحتفالية المولد النبوى بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن علينا تحويل افشاء السلام كما امر النبى إلى دور مؤسسى جماعى يسعى به 2 مليار من المسلمين حتى تنطفأ نيران الحروب فى العالم وننادى بتعارف الحضارات ونصل الأرحام ونشيد العلاقات الحسنة بين كافة الشعوب لان الجميع أبناء ادم وبينهم رحم الإنسانية.

وتابع: "الهدى النبوى يدعوا إلى اطفاء نيران الحروب ولهذا نبذل جميعا كمصريين بقيادة الرئيس السيسى كل الجهود لإطفاء نيران الحرب فى غزة والضفة الغربية ونأبى لهم أن يهجروا من أرضهم وندعوهم للتمسك بأرضهم ولا حل للأزمة إلا بقيام الدولة الفلسطينية.