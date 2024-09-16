الرئيس السيسى يكرم نماذج أثرت الفكر الإسلامي من مصر والعالم الإسلامى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 02:35 مساءً - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بذكر المولد النبوي الشريف، بعض النماذج المشرفة في مجال الدعوة التي أثرت الفكر الإسلامي.

وجاء أسماء المكرمين من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:

الدكتور شوقي علام مفتي الديار السابق.

الشيخ سامي محمد متولي الشعراوي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق.

الشيخ منصور الرفاعي محمد عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

الدكتور هشام عبد العزيز أحد قيادات وزارة الأوقاف.

المهندس مجدي عبد الله محمد أبو عيد مدير عام بوزارة الأوقاف.

الدكتورة فاطمة عنتر محمد بدري واعظة في وزارة الأوقاف.

المكرمون من خارج مصر:

الشيخ زاميير راكييف رئيس مجلس العلماء بجمهورية قزغيزستان.

الشيخ عبد القادر شيخ علي إبراهيم وزير الأوقاف السابق في الصومال.