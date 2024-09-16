الرئيس السيسى يكرم نماذج أثرت الفكر الإسلامي من مصر والعالم الإسلامى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 02:35 مساءً - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بذكر المولد النبوي الشريف، بعض النماذج المشرفة في مجال الدعوة التي أثرت الفكر الإسلامي.

محمد يوسف

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