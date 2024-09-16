انت الأن تتابع خبر شكرا من القلب| السعودية توجه الشكر لمصر .. ماذا يحدث؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي عن امتنانه لمصر، خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في الرياض، حيث نظم اتحاد الغرف السعودية لقاء مع القطاع الخاص السعودي.

وأشاد القصبي بدور مصر في التعليم والتنمية بالسعودية، مذكراً بتجربته الشخصية حين كان معلموه وأطباؤه ومهندسوه من مصر.

كما أشار إلى التأثير العميق للثقافة المصرية من أفلام ومسرحيات وأغانٍ في المجتمع السعودي، معرباً عن شكره العميق لمصر على دورها البارز في دعم التنمية والمعرفة بالسعودية خلال فترات الحاجة