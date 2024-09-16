انت الأن تتابع خبر السيسي: الاحتفال بالمولد النبوي يبعث في قلوبنا معاني الإنسانية الحقيقية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحتفل اليوم بذكرى ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين، هذا اليوم المبارك الذي أذن الله تعالى فيه لشمس الهداية النبوية أن تشرق على الدنيا بمولده صلى الله عليه وسلم.

وتوجه الرئيس بالتهنئة للشعب المصري الكريم، والشعوب العربية والإسلامية كافة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على الشعب المصري والعالم، بالخير واليمن والبركات.

وتابع: «الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، يبعث في قلوبنا معاني الإنسانية الحقيقة؛ إذ كان مولده صلوات الله وسلامه عليه، إحياء للإنسانية وتكريم لها».