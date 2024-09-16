حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء.. العظمى في القاهرة 33 مئوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 06:31 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على مختلف أنحاء مصر غدا الثلاثاء، متوقعة أن يسود طقس حار رطب على معظم الأنحاء نهارا، يكون مائلا للحرارة مرتفع الرطوبة خلال الليل، مع تكوّن عدد من الظواهر الجوية خلال بعض الفترات.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن شبورة مائية تتكون خلال فترات الصباح الباكر على معظم الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية، كما أنّ من المتوقع أن تسود رياح معتدلة تكون نشطة أحيانا على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء خلال بعض الفترات المتقطعة.

ومن المتوقع أن تستمر نسب الرطوبة مرتفعة على معظم الأنحاء، لتكون عند حدود 30 إلى 80% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبين 45 إلى 90% على السواحل الشمالية، ومن 20 إلى 55% على شمال الصعيد، ومن 15 إلى 35% على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على القاهرة الكبرى والأقاليم غدا الثلاثاء، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى: 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 41 درجة مئوية.