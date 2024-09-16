محافظ شمال سيناء يسلم عقود 20 منزل بدوي لأهالي أبناء قبيلة الدواغرة بقرية التلول(صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 07:29 مساءً - سلّم اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، عقود عدد 20 منزلا بدويًا بحي الصبيحات بقرية التلول في مركز بئر العبد، للمواطنين المستحقين، وذلك بعد بنائها بتكلفة 12 مليون جنيه، وسط حشد من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وأوضح المحافظ، أن المنازل البدوية تتناسب مع طبيعة السكان في المنطقة، حيث يحتوي كل منزل على غرفتين وصالة ومضيفة «صالة استقبال للضيوف والزائرين»، ومطبخ وحمام بمساحة 80 متر مربع، بجانب حوش بمساحة 40 متر مربع، ليصبح إجمالي مساحة المنزل 120 متر مربع، كامل المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة.

جاء هذا خلال زيارة المحافظ إلي مركز ومدينه بئر العبد تفقد خلالها مستشفي الطوارئ برمانة ودار المناسبات برمانة ومستشفى بئر العبد التخصصي ومدرسة التربية الخاصة ، بجانب لقاء المواطنين والمرضي الفلسطينيين.