أخبار مصرية

أحمد الطاهري: لم أنتخب خالد البلشى نقيبًا ولكنه نقيب حقيقى لكل صحفيين مصر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 07:29 مساءً - قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنه لم ينتخب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، في انتخابات الصحفيين ولكن لابد من حصوله على حقه، معقبا أنا لم انتخب خالد البلشى، ولكن كي يحصل هذا الرجل على حقه، هذا الرجل منذ أن تولى نقيب الصحفيين وهو نقيب حقيقي، لكل صحفيين مصر".

 

وأضاف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز" :"تم الإشارة لانتمائه السياسي ولكن عزل الانتماء عن مهامه النقابية ومنذ تولى النقيب وهو حريص على فتح قنوات للحوار لأهداف المصلحة العامة وتعظيم حقوق الصحفيين وده دورة كنقيب للصحافيين".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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