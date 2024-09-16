نجاد البرعي: ما صدر عن رئاسة الجمهورية أهم ما قيل فى ملف الحبس الاحتياطي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 07:29 مساءً - تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال لقائه ببرنامج «كلام فى السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري.

وقال «البرعي»، أن مذكرة نقابة الصحفيين قامت بتقديم نصوص وتعديل على النصوص، وليس فقط انتقادات.

وأضاف: «في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يتحول إلى عقوبة».

وتابع: «أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي الى عقوبة، ويجب أن يعوض المضرور عن الحبس الاحتياطي».