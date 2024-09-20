أهم توصيات مجلس النواب لمواجهة التطرف والعنف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - تولى الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بتعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني من أجل مواجهة الأفكار الهدامة التي تهدد استقرار المجتمع مثل التطرف والالحاد والعنف، وفي هذا السياق خرجت عدد من التوصيات من جانب مجلس النواب أبرزها:

1. تعظيم الجانب الأخلاقي في الدعوة إلى الله، وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، في صورة خطط واضحة يمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامى العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها وزارة الأوقاف في أداء مهامها.

2. الاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة في الخارج، سواء أكان ذلك في نشاط المراكز الإسلامية في العالم، أو كان ذلك في إحياء المناسبات الدينية، كشهر رمضان ونحوها.

3. إنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد الكبرى، تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتخصيص أماكن للقراءة لطلبة العلم.

4. تعظيم دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره من القوة الناعمة التي تفيد الدولة في الداخل والخارج.

5. تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه.

6. تدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول في الداخل وعلى المستوى الخارجي.