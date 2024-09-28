نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي يشدد على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار في لبنان وغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، مضيفًا أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

جاء ذلك خلال إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامنًا مع شعبه الشقيق، ومؤكدًا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة.

من جهته؛ ثمن رئيس الوزراء اللبناني الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، مستعرضًا نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف، ومشيدًا في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.