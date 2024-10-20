وزير الخارجية: نقترب من الاحتفال بمرور 120 عاما على علاقات مصر ورومانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 05:33 مساءً - أعرب الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن سعادته بزيارة وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، إذ أنها تعد الزيارة الأولى لها منذ عام 2013.

وأضاف «عبد العاطي» خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «تأتي هذه الزيارة ونحن على مقربة من الاحتفال بمرور 120 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والرومان بحلول عام 2026، واستكمالا لسلسة من الزيارات المثمرة المهمة التي جرى تبادلها بين البلدين في السنوات الأخيرة، وعلى أعلى المستويات».