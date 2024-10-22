سقوط 3 شهداء فى قصف إسرائيلى على خيمة للنازحين بقطاع غزة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 03:38 مساءً - قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء، لافتا إلى أن هذه المنطقة يدعي الاحتلال أنها آمنة ويطلب من السكان الفلسطينيين للنزوح إليها.

وأضاف «جبر»، خلال مراسلته للقناة، أن أفعال الاحتلال الإسرائيلي تؤكد ألا مناطق آمنة في قطاع غزة، إذ إن كل أحياء قطاع غزة لا زالت مستهدفة من الطائرات والآليات العسكرية، التي لا تتوقف عن إطلاق القذائف بالمناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن مدينة رفح الفلسطينية تعرضت لقصف إسرائيلي متواصل في أقصى جنوب قطاع غزة، وما يحدث من قصف مدفعي متواصل تجاه الأطراف الشمالية للمحافظة الوسطى منها مخيم البريج والنصيرات، ومناطق أخرى.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن مدينة غزة ليست بعيدة عن القصف الإسرائيلي، إذ تتعرض لقصف مدفعي متواصل، متابعا: في منطقة بيت لاهيا وبيت حانون، تعرضتا لعملية عسكرية متواصلة منذ 18 يوما، مؤكدا أن ما يحدث هو جريمة ومجزرة إبادة جماعية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، من خلال القصف المباشر لمنازلهم، وإجبارهم على النزوح.



