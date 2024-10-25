أكاديمية الشرطة تنظم ورشة العمل التدريبية السابعة والثلاثين للكوادر الإدارية بوزارة الخارجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - استمرارا لدور وزارة الداخلية المهم للمشاركة فى تنمية الوعى المجتمعى والتحصين الفكرى لاسيما فى ظل التحديات الراهنة التى يواجهها الأمن القومي المصري، نظمت أكاديمية الشرطة، مركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية، ورشة العمل التدريبية الـ 37 الموجهة للكوادر الإدارية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج- العدل- شئون المجالس النيابية- مجلسي النواب- الشيوخ، تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

وقد استهدفت ورشة العمل عدد من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة- آليات وأدوات هدم الدول من الداخل «الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة»- إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل- جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات.

وفى إطار حرص وزارة الداخلية على تعريف المشاركين بأوجه التطوير والتحديث فى مجالات العمل الأمنى المختلفة وبما يبرز جهود الدولة المصرية فى مراعاة وتعزيز محددات حقوق الإنسان.. فقد تضمن البرنامج التوعوى للورشة تنظيم زيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان بهدف التعرف على أوجه التطوير والتحديث للمنظومة العقابية التى إنتهجتها الوزارة، حيث شملت الزيارة تفقد المركز الطبى والتعرف على الخدمات الطبية والصحية التى تقدم للنزلاء فضلاً عن تفقد أبنية التأهيل والتعليم الفنى وقاعات ممارسات الأنشطة الفنية والثقافية وفصول محو الأمية.. كما شاهد المشاركون الملاعب الرياضية ومبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة ألعاب الأطفال.. كما شاهد المشاركون المشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء.. وقد إختتمت فعاليات الزيارة بمشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية لنزلاء ونزيلات مركز الإصلاح والتأهيل.. وقد لاقت الزيارة إستحساناً كبيراً لدى كافة الحضور والذين أعربوا عن تقديريهم لما لمسوه من مهنية وخبرات متراكمة لدى القائمين على تشغيل مراكز الإصلاح والتأهيل وثمنوا التجربة الحديثة لمراكز الإصلاح والتأهيل والتى تتسم بالعصرية والتطوير وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

كما حرصت أكاديمية الشرطة «مركز بحوث الشرطة» على تعريف المشاركين بالخدمات المتطورة التى تقدمها الوزارة فى مجال الأحوال المدنية والمرور من خلال الإطلاع على سيارات الخدمة المتطورة المتنقلة التى تقدم للمواطنين خدماتها المتنوعة، وقد قام عدد من المشاركين بإستخراج عدد من الإصدارات المختلفة التى تقدمها الوزارة من خلال هذه الخدمات المستحدثة.

يُعد تنظيم هذه الورشة استمرارا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.