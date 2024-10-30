نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشفى الجوى التخصصى تستضيف خبير عالمى فى جراحات العظام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الأستاذ الدكتور فالتر ماركوس ألمانى الجنسية إستشارى جراحات العظام قدم وكاحل بمستشفى شون كلينك بمدينة ميونخ بألمانيا فى الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر القادم.

وتستقبل العيادات التحضيرية الراغبين فى العرض على الخبير يومى الأحد والثلاثاء أسبوعيا وحتى 05/11/2024 الثلاثاء من الساعة 3 مساءًا إلى الساعة 5 مساءًا والأحد من الساعة 7 مساءًا إلى الساعة 10 مساءًا.