الارشيف / أخبار مصرية

فريدة الشوباشى: الفريق كامل الوزير يبذل جهودًا كبيرة لإعلاء قيمة الصناعة المصرية

0 نشر
0 تبليغ

فريدة الشوباشى: الفريق كامل الوزير يبذل جهودًا كبيرة لإعلاء قيمة الصناعة المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - قالت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في قطاع الصناعة، ودعم الاستثمار من أجل النهوض بالاقتصاد.

وأكدت الكاتبة الصحفية، خلال حوار لها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القرارات الاقتصادية التى تتخذ حاليًا جميعها من أجل الشعب، مشيدة بقرارات وجهود الفريق كامل الوزير، قائلة:" إنه يتصرف كمواطن ومقاتل مصري في سبيل إعلاء قيمة الصناعة المصرية".

وأوضحت الكاتبة الصحفية أن الصناعة والزراعة أهم ما يميز مصر، وللأسف سبق وحدث تدمير لهما خلال السنوات الماضية ولكن اليوم الفريق كامل الوزير يعمل على عودة" الأيادى العاملة والاعتماد علي موارد الدولة، والعقول المصرية الشابة، وثمنت اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق كامل الوزير في مجال الصناعة، قائلة:" اختيار جيد".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements