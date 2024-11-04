الأهلى يفتقد جهود 5 لاعبين فى مباراة زد إف سى بالدورى المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - يفتقد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود 5 لاعبين فى مباراة زد إف سى بالدوري المصري، وهم كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول وأشرف داري وياسر إبراهيم بسبب الإصابة.

ويعانى كريم فؤاد من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى بينما يعانى على معلول من الإصابة بقطع فى وتر أكيليس، ويعانى أشرف داري من ألم فى الكاحل، فيما يعانى ياسر إبراهيم من شد فى عضلات البطن.

ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

ويستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة زد إف سى باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز بها المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين دفاعاً وهجوماً استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.